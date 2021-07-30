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Итоги подготовки к юбилею Кузбасса подвели в Ленинске-Кузнецком

Итоги подготовки к юбилею Кузбасса подвели в Ленинске-Кузнецком

Современные условия для оказания медицинской помощи созданы в Ленинске-Кузнецком. За время подготовки к 300-летию Кузбасса станции “скорой” получили шесть машин, открылся амбулаторный онкоцентр, в поликлиники пришел работать 21 молодой врач.

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