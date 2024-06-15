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В Воркуте поставят памятник советскому изобретателю и фантасту Генриху Альтову

В Воркуте поставят памятник советскому изобретателю и фантасту Генриху Альтову

Российская ассоциация теории решения изобретательных задач (ТРИЗ) из Санкт-Петербурга обратилась в совет города Воркуты Республики Коми с инициативой установить в 2025 году памятник советскому инженеру-изобретателю, президенту Ассоциации российских разработчиков и преподавателей Генриху Альтшуллеру (1926-1998).

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