Россиянки начали избавляться от силиконовой груди и накаченных губ

ТАСС/Котенев Сергей/Создано ИИ Среди россиянок постепенно растет тренд на "антипластику" – женщины предпочитают избавляться от вставленных ранее имплантов в грудь и губы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проведенный опрос среди профильных специалистов.