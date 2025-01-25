Россиянки начали избавляться от силиконовой груди и накаченных губ

ТАСС/Котенев Сергей/Создано ИИ Среди россиянок постепенно растет тренд на "антипластику" – женщины предпочитают избавляться от вставленных ранее имплантов в грудь и губы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проведенный опрос среди профильных специалистов.
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