Читатели Daily Express: Путин поставил «шах и мат» Европе в газовом вопросе

МОЯ СТРАНАПолитикаЧитатели Daily Express: Путин поставил «шах и мат» Европе в газовом вопросе Россия обладает всеми возможностями для победы в экономической войне с учетом ее топливных запасов.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenДурь, вдабливая ЕС из-за океана, очевидно, но уже назначен дежурный козол отпущения - Россия. Что делать с дураками и их повелителями? Об'яснять им неустанно, что они дураки и кто в этом виноват. Стараться получить на этом максимальную выгоду, чтобы хоть как-то компенсировать огромные издержки на СП-2, риск неоткрытия которого возрастает с дурью ЕС. Выгода должна быть не только у кучки лиц от Газпрома, но и для бюджета. А вдруг эта кучка режит на псевдорынлчном тренде взвинтить цену на газ дря граждан РФ?!Леонид ВасиленкоА вдруг бабушка станет снова бабушкой? Хня голимая. Либералное рыло вдруг стало заботиться обо мне? Брысь под лавку,гопота.Комментировать
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