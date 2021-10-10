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Читатели Daily Express: Путин поставил «шах и мат» Европе в газовом вопросе

Читатели Daily Express: Путин поставил «шах и мат» Европе в газовом вопросе

  Россия обладает всеми возможностями для победы в экономической войне с учетом ее топливных запасов.

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Alex Imen
Дурь, вдабливая ЕС из-за океана, очевидно, но уже назначен дежурный козол отпущения - Россия. Что делать с дураками и их повелителями? Об'яснять им неустанно, что они дураки и кто в этом виноват. Стараться получить на этом максимальную выгоду, чтобы хоть как-то компенсировать огромные издержки на СП-2, риск неоткрытия которого возрастает с дурью ЕС. Выгода должна быть не только у кучки лиц от Газпрома, но и для бюджета. А вдруг эта кучка режит на псевдорынлчном тренде взвинтить цену на газ дря граждан РФ?!
Леонид Василенко
А вдруг бабушка станет снова бабушкой? Хня голимая. Либералное рыло вдруг стало заботиться обо мне? Брысь под лавку,гопота.

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