Рейс SU1688 авиакомпании «Аэрофлот» Москва – Омск тоже ушел на запасной аэродром в Новосибирск.
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Рейс SU1688 авиакомпании «Аэрофлот» Москва – Омск тоже ушел на запасной аэродром в Новосибирск.
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