В Китае появились куклы с искусственным интеллектом для интима и дружбы

В Китае ведется разработка кукол для взрослых с искусственным интеллектом. По информации из “Комсомольской правды”, эти умные игрушки смогут не только обсуждать погоду и искать музыку в интернете, но и станут реагировать на прикосновения и настроение хозяина.
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