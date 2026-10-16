Виталий Курятников, ранее занимавший пост заместителя руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Брянской области.
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