На заднем сидении за водителем: правда ли это самое безопасное место в машине

Журнал «За рулем» попытался разобраться, какое место является самым безопасным в машине при ДТП. Принято считать, что при лобовом столкновении водитель инстинктивно обязательно будет маневрировать так, чтобы обезопасить себя.
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