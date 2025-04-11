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«Валенсия» следом за «Реалом» победила «Севилью» и поднялась на 12-ю строчку в Ла Лиге

«Валенсия» следом за «Реалом» победила «Севилью» и поднялась на 12-ю строчку в Ла Лиге

В первом матче 31-го тура Ла Лиги «Валенсия» дома с минимальным счетом обыграла «Севилью».В первом матче 31-го тура Ла Лиги «Валенсия» дома с минимальным счетом обыграла «Севилью».

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