Пошлины Трампа против ЕС являются лишь вопросом времени — экономист в ФРГ

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин против ЕС, аналогичных введенным против Канады, Китая и Мексики, является лишь вопросом времени, и Европа должна правильно на них отреагировать, заявил экономист из Дюссельдорфского университета Йенс Зюдекум 2 февраля, сообщает газета Bild.