Пошлины Трампа против ЕС являются лишь вопросом времени — экономист в ФРГ

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин против ЕС, аналогичных введенным против Канады, Китая и Мексики, является лишь вопросом времени, и Европа должна правильно на них отреагировать, заявил экономист из Дюссельдорфского университета Йенс Зюдекум 2 февраля, сообщает газета Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии