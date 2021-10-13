Минэнерго России сообщило об увеличении поставок угля в Европу

Поставки угля из России в Европу, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью для телеканала «Россия-24».
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