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Минэнерго России сообщило об увеличении поставок угля в Европу

Минэнерго России сообщило об увеличении поставок угля в Европу

Поставки угля из России в Европу, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью для телеканала «Россия-24».

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