Минск прекратит поставки электроэнергии на Украину

Об этих планах рассказали в министерстве энергетики Белоруссии. .В сообщении ведомства говорится, что поставки электроэнергии будут прекращены с 18 ноября "в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений".
Об этих планах рассказали в министерстве энергетики Белоруссии. .В сообщении ведомства говорится, что поставки электроэнергии будут прекращены с 18 ноября "в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений".
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