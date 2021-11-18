The Moscow Post

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Минск прекратит поставки электроэнергии на Украину

Минск прекратит поставки электроэнергии на Украину

Об этих планах рассказали в министерстве энергетики Белоруссии. .В сообщении ведомства говорится, что поставки электроэнергии будут прекращены с 18 ноября "в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений".

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