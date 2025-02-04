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Трамп предлагает поражение Украины, а нам нужен распад РФ – соратник Порошенко

Трамп предлагает поражение Украины, а нам нужен распад РФ – соратник Порошенко

Украину в войне с Россией не устраивает то, что предлагает американская администрация. Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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