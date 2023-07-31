Гендиректор «Лады» о натурализации чеха Сафина: «По сути, он гражданин России. У него был уже российский загранпаспорт»

Об этом рассказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев. «По сути, он гражданин России. Просто у него был уже российский загранпаспорт, по которому он приехал в Россию, и мы оформили с ним просмотровый контракт.
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