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Гендиректор «Лады» о натурализации чеха Сафина: «По сути, он гражданин России. У него был уже российский загранпаспорт»

Об этом рассказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев. «По сути, он гражданин России. Просто у него был уже российский загранпаспорт, по которому он приехал в Россию, и мы оформили с ним просмотровый контракт.

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