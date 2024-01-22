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«Приезжают мужики, они знают всё досконально»: Бандеровский дипломат отметил мастерство подчиненных Лаврова

«Приезжают мужики, они знают всё досконально»: Бандеровский дипломат отметил мастерство подчиненных Лаврова

Политнавигатор Российская дипломатия профессиональна и оставляет мало шансов украинским кадрам.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
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8 час.
Александр Батт
На Украине агония.
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6 час.
Андрей Stan
Вот же сраные журналисты?! Сраные журналисты и ублюдки!!! )))  Это какой же это ушлёпок назвал Онуфриенко &quot;экспертом&quot;? Эта пробандеровская мразь является экспертом в проживании своей страны... ))) Лично я закатал бы всех этих мразей, вроде Подлодки, Онуфриенко, Монтеня и прочих на оздоровительный курс... На свежем воздухе, активная &quot;работа&quot; на лесоповале или нарезке снега кубиками, однозначно пойдет им на пользу... ))) Отдохнут там лет по 5-7.... и вернутся к &quot;нормальной, мирной&quot; жизни... Хотя, честно говоря, меня одолевают глубокие сомнения по поводу Монтеня?... ))) Эту тварь надо либо сразу вырезать, на пару с муженьком. &quot;Бывшим&quot; военным прокурором уСраины... Почему бывшим? Бывших прокуроров-хохлов не бывает... )))
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6 час.

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