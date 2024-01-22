«Приезжают мужики, они знают всё досконально»: Бандеровский дипломат отметил мастерство подчиненных Лаврова

Андрей Stan

Вот же сраные журналисты?! Сраные журналисты и ублюдки!!! ))) Это какой же это ушлёпок назвал Онуфриенко "экспертом"? Эта пробандеровская мразь является экспертом в проживании своей страны... ))) Лично я закатал бы всех этих мразей, вроде Подлодки, Онуфриенко, Монтеня и прочих на оздоровительный курс... На свежем воздухе, активная "работа" на лесоповале или нарезке снега кубиками, однозначно пойдет им на пользу... ))) Отдохнут там лет по 5-7.... и вернутся к "нормальной, мирной" жизни... Хотя, честно говоря, меня одолевают глубокие сомнения по поводу Монтеня?... ))) Эту тварь надо либо сразу вырезать, на пару с муженьком. "Бывшим" военным прокурором уСраины... Почему бывшим? Бывших прокуроров-хохлов не бывает... )))