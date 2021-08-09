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Самолеты Ил-76 Минобороны России оказывают помощь в тушении государственного природного заповедника в Мордовии

Самолеты Ил-76 Минобороны России оказывают помощь в тушении государственного природного заповедника в Мордовии

Всего за пять дней было выполнено двадцать два вылета самолетов Ил-76 и сброшено на очаги пожара в заданном районе 924 тонны воды.

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