Телефонный разговор с Президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа

В ходе встречи Владимир Путин выразил свои наилучшие пожелания Ахмеду Шараа, новому руководителю Сирии, в его усилиях по решению задач, стоящих перед страной, и подчеркнул важность исторически сложившихся дружественных связей между Россией и сирийским народом.
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