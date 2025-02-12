Телефонный разговор с Президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа

В ходе встречи Владимир Путин выразил свои наилучшие пожелания Ахмеду Шараа, новому руководителю Сирии, в его усилиях по решению задач, стоящих перед страной, и подчеркнул важность исторически сложившихся дружественных связей между Россией и сирийским народом.