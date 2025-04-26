В Омске в Родительский день ограничат движение на нескольких участках для работы автобусов. Проезд будет закрыт для всего транспорта, кроме общественного.
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В Омске в Родительский день ограничат движение на нескольких участках для работы автобусов. Проезд будет закрыт для всего транспорта, кроме общественного.