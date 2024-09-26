Песков: частично открытый формат совещания по ядерному сдерживанию оправдан

Российский лидер Владимир Путин провел совещание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Его в беседе с автором Telegram-канала «Зарубин» прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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