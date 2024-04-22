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Таджикская республика в России: новая база для оппозиции

Таджикская республика в России: новая база для оппозиции

Как бы это неправдоподобно не выглядело, но сие дикое предложение — создать на территории России Таджикскую республику — уже озвучено.

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Комментарии
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Сергей Туренко
Нужно очень много сделать в отношении мигрантов, особо из Таджикистана и других среднеазиатских республик, Азербайджана и Армении. Проверить законность выдачи разрешений на приобретение российского гражданства (знание русского языка, фиктивные браки...) и жесткое выдворение со всем привезенным семейством..   Запрет на прибытие в Россию  семей мигрантов и их детей на все время нахождения в России по контракту. Принять меры по отправке семей мигрантов, уже прибывших в Россию для последующей оседлости. Нечего тратить средства на их адаптацию и размещение в детсадах и школах, где от незнания языка и законов России, нашей истории постоянно возникают конфликты.... Чиновников и их родственников, выступающих за ввоз мигрантов проверить на наличие имущества, не подтвержденного реальными доходами. Что может означать взятки от диаспор...
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