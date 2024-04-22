Таджикская республика в России: новая база для оппозиции

Сергей Туренко

Нужно очень много сделать в отношении мигрантов, особо из Таджикистана и других среднеазиатских республик, Азербайджана и Армении. Проверить законность выдачи разрешений на приобретение российского гражданства (знание русского языка, фиктивные браки...) и жесткое выдворение со всем привезенным семейством.. Запрет на прибытие в Россию семей мигрантов и их детей на все время нахождения в России по контракту. Принять меры по отправке семей мигрантов, уже прибывших в Россию для последующей оседлости. Нечего тратить средства на их адаптацию и размещение в детсадах и школах, где от незнания языка и законов России, нашей истории постоянно возникают конфликты.... Чиновников и их родственников, выступающих за ввоз мигрантов проверить на наличие имущества, не подтвержденного реальными доходами. Что может означать взятки от диаспор...