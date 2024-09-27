Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Увы, но надо признать горькую правду, что  на  контракт идут не столько  из-за  горячей  любви к  Родине, а  из-за  д...На Камчатке расте...
  • Ингерман Ланская
    дэбил, гараж то к дому притащить? ..а чё тебе, нищеброду её жалеть - она эту машину наворовала.... это ты на свой ске...Сотрудники полици...
  • Владимир Алтайцев
    Уроды и сволочи.Недавать им спуску.В регионах России...

Курянка поблагодарила сотрудников отдельного специального батальона Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области за спасение жизни ее коллеги

На официальный сайт регионального УМВД поступило благодарственное письмо от жительницы Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх