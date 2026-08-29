Российские военные корабли сопровождали торговые суда через Ла-Манш

По данным ВМС Великобритании, российские военные корабли сопровождали торговые суда во время прохода через Ла-Манш, в том числе в британских территориальных водах.
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