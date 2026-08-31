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Происшествия

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В Якутии перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство двух лиц, совершенных 33 года назад

В апреле текущего года сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) задержали обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух лиц, совершенных 33 года назад.

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