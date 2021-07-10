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В РАН рассказали об уровне заразности штамма «дельта» COVID-19

В РАН рассказали об уровне заразности штамма «дельта» COVID-19

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов высказался об уровне заразности штамма «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19.

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