Гендиректор Приморского краевого центра народной культуры подозревается в получении взятки

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Приморского краевого центра народной культуры Романа Нечаева, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
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