Дочь министра поехала на «Мисс Мира» вместо самой красивой девушки страны

В Малави вызвало скандал решение отправить для участия в финале «Мисс Мира» не победительницу национального конкурса, а дочь одного из министров, пишет Citizen Digital.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Туманян...
- ЛЛ Обратный отсчет з...
- ЛЛ Войска России ноч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым