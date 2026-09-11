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ТАСС

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Для тушения пожара в заповеднике в Анапе привлекли вертолет

Для тушения пожара в заповеднике в Анапе привлекли вертолет

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Вертолет привлекли для тушения природного пожара в заповеднике Утриш в Анапе, выполнены более 20 сбросов воды, тушение осложняет горный рельеф местности, сообщается в канале оперативного штаба Краснодарского края в "Максе".

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