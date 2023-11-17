Культуромания
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Культуромания

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Михалков отказался обсуждать переезды Пугачевой по миру

Михалков отказался обсуждать переезды Пугачевой по миру

Режиссер Никита Михалков на полях проходящего в Санкт-Петербурге международного культурного форума ответил на вопрос об отношении к певице Алле Пугачевой, которая покинула Россию после начала спецоперации на Украине, но потом несколько раз ненадолго возвращалась на родину.

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