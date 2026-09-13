Американка собрала рекордную коллекцию из 13 000 предметов с лягушками

Жительница США Сьюзан Бургос установила мировой рекорд, собрав 13 201 предмет, связанный с лягушками.
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