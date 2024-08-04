Симулятор для обучения управления дронами покажут на форуме «Армия-2024»

Новый симулятор, произведённый в Татарстане, уникальный.фото: t.me/forumarmy--> Представители Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) из Татарстана представят на Международном форуме «Армия-2024» симулятор для обучения управлению всеми видами дронов.