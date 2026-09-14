Механизмы исчезновения высокоэнергетических электронов из внешнего радиационного пояса Земли во время супербури 2024 года

В мае 2024 года мощнейшая геомагнитная буря вызвала резкое уменьшение потока высокоэнергетических электронов во внешнем радиационном поясе Земли.
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