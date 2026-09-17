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Россияне высмеяли Юлию Пересильд за музыкальный дебют

Россияне высмеяли Юлию Пересильд за музыкальный дебют

Юлия Пересильд решила попробовать себя за диджейским пультом, однако музыкальный дебют обернулся волной насмешек.

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