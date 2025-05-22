Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Walery, вы предлагаете всех их загнать за колючую проволоку и заставить принудительно трудиться?! А сколько необходим...Про опасность лиш...
  • Walery
    Труд любого воспитает и облагородит... особенно принудительный труд, а не дома отдыха за колючей проволокой.Про опасность лиш...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Судя по всему именно у ТЕБЯ нет мозгов и  воспитание ниже плинтуса(на "ты", потому что к хамам на ВЫ не обращаюсь),Причина сдержанно...

Теперь официально: мир принял российскую нефть без дисконта.

Теперь официально: мир принял российскую нефть без дисконта.

Танкер АВТОР: Елена Савельева По данным S&P Global, морской экспорт российской сырой нефти подскочил более чем на 50% в апреле, достигнув 13-месячного максимума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх