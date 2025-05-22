Теперь официально: мир принял российскую нефть без дисконта.

Танкер АВТОР: Елена Савельева По данным S&P Global, морской экспорт российской сырой нефти подскочил более чем на 50% в апреле, достигнув 13-месячного максимума.
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