Тренер D13 Антропов: «Играл в команде с Войновым, думал, что я в порядке и не знал, кто такой Стэмкос»

Тренер екатеринбургской хоккейной школы D13 Александр Антропов в интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Ерыкалову рассказал, что отсутствие международных матчей сильнее сказывается на молодых игроках, которые продолжают развиваться в России, а не на тех, кто уже уехал в Северную Америку.
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