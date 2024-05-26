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Мы соседи по планете

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15 монетных деревьев, или Кошмарные сны нумизматов

15 монетных деревьев, или Кошмарные сны нумизматов

Сейчас довольно сложно найти старинные монеты. Но только не в шотландском лесу Peak District. Здесь мечты нумизматов буквально «растут» на деревьях, плотными рядами выглядывая из-под коры стволов, корней, ветвей.

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