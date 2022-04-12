Театр абсурда

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Великолепный стратег

Великолепный стратег

Последние лет двадцать регулярно приходилось слышать «Путин хороший тактик, но плохой стратег». Чаще всего интонации были с оттенками снисхождения, словно говорящие себя-то считали много лучшими стратегами, понимающими, как надо было поступить.

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