По информации ПО Макеевские городские ЭС «Донецкэнерго» филиал АО «Юго - Западная Электросетевая Компания» произошло повреждение на подключении к подстанции.
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По информации ПО Макеевские городские ЭС «Донецкэнерго» филиал АО «Юго - Западная Электросетевая Компания» произошло повреждение на подключении к подстанции.
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