Stellar представила Allium Dashboard с аналитикой блокчейна в реальном времени

XLM сегодня находится на уровне $0,1878, что означает небольшое падение на 0,21. Хотя ценовые изменения не претерпели существенных изменений, сама сеть оказалась в центре внимания благодаря недавно запущенной панели управления Allium, предлагающей информацию о показателях блокчейна в режиме реального времени.