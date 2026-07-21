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Stellar представила Allium Dashboard с аналитикой блокчейна в реальном времени

Stellar представила Allium Dashboard с аналитикой блокчейна в реальном времени

XLM сегодня находится на уровне $0,1878, что означает небольшое падение на 0,21. Хотя ценовые изменения не претерпели существенных изменений, сама сеть оказалась в центре внимания благодаря недавно запущенной панели управления Allium, предлагающей информацию о показателях блокчейна в режиме реального времени.

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