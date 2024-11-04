Онищенко призвал не называть вспышками вируса Коксаки заболевания в России

Случаи заражения вирусом Коксаки в детских садах России не следует называть вспышками. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии