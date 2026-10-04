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Царьград

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Fars: Иран начнёт увеличивать дальность баллистических ракет

Fars: Иран начнёт увеличивать дальность баллистических ракет

Иран усиливает свои вооружённые силы, работая над увеличением дальности баллистических ракет. Представитель армии Мохаммад Акраминия подчеркнул, что это обусловлено опытом войны с США.

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