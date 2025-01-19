"Народ — стадо. Прём, как танки": Откровения муфтия о православных и мусульманах, которые нельзя пропустить

Коллаж Царьграда Олег Беликов В Сети появилась запись выступления главы совета улемов ДУМ РФ Шамиля Аляутдинова, в котором он высказал своё мнение о многожёнстве, предписании Генпрокуратуры и законах России.
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