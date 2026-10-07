Российский генерал: Мы ошиблись. Рассчитывали на СВО, как в Крыму

Вопреки уверениям чиновников о том, что СВО шла по плану, в действительности первоначальный расчёт был на отсутствие сопротивления и лояльное отношение населения, как в Крыму в 2014 году.
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Продолжение коммунистической "аналитики". В 41-м тоже ждали, что немецкие пролетарии не станут воевать со "страной победившего социализма", а повернут оружие против своих буржуев. При общении с другими народами и странами надо исходить из наихудших вариантов. Тогда разочарования не будет. В крайнем случае можно будет сказать: "А мы знали, что вы суки... И приготовили вам очень неприятный сюрприз".
Лицемерие и враньё...Вместо того, чтобы всё назвать своими именами
Прошлое не исправить...В настоящем не надо делать ошибок ...С учетом прошлых *косяков*.
2 четких фразы. 1. В отличие от Крыма с зелеными человечками в тумане, в Густомеле мы стояли наяву. 2. Как и в Крыму, 4 бывших области проголосовали за РФ. Наша Гоажданская война ( белые и красные) отличается от их якобы Гражданской - у них белые (Зеля, нацики, западненцы и всякое отребье всего мира со своим оружием и деньгами - против безвольного остального населения., ждущего манны небесной от Трампа с его наместниками на остатках Укры после СВО.
В Крыму ситуация была иная. Если бы "коллективный Запад" не встрял, и не завалил страну оружием, план завершения СВО в течение 2-3 месяцев был вполне реален. Стратегической ошибкой было повестись на т.н. "Минские соглашения". О чём-то договариваться с нацистами? Нужно быть клинический идиотом, чтобы рассчитывать на выполнение ими хоть каких-то обязательств.
В 14 году могли взять всю Украину. С 14 года бандеровцы зачистили все пророссийские силы в стране, а Запад навалил оружия.
Вообще-то это называется преступление. Но не военные виноваты, а правительство. Но воевать-то всё равно надо было-бы. А сейчас уже поздно о этом говорить. Это война, а не какое не СВО. Ни каких переговоров не должно быть, только капитуляция!