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Царьград

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Бурятию накроют 40-градусные морозы и ветер 20 м/с: предупреждение МЧС

Бурятию накроют 40-градусные морозы и ветер 20 м/с: предупреждение МЧС

В Бурятии прогнозируются обильные снегопады с усилением ветра до 20 м/с и сильные холода. Ночью температура может опуститься до -40°C.

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