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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пир духа...

Пир духа...

А  вот вам  в  воскресенье  немного юмора.Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! В эфире ваша любимая радиостанция «Гром Биробиджана» и ваш любимый радиоведущий Понтий Прилепин (Примечание -  эка он завернул - гнуснопрославленный Понтий! Мог бы дурака попроще назвать -  Джохар или  Хазар)В нашей постоянной рубрике «Пир духа», в которой, напомню, первым радиоведущим был Лев Натанович Щаранский — всемирно известный идеолог ленинизма-щаранизма, — мы периодически обсуждаем вопросы культуры.

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