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Экс-разведчик Риттер: у «солдат удачи» на Украине нет шансов на выживание

Экс-разведчик Риттер: у «солдат удачи» на Украине нет шансов на выживание

Американские наемники все реже отправляются в зону спецоперации на Украине. Российская армия устроила для них «настоящий ад на поле боя», указал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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