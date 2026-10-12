Сборная Афганистана по футболу намерена провести товарищеский матч с Россией в ноябре

Сборная Афганистана по футболу заинтересована в проведении товарищеского матча с Россией в ноябре 2026 года, сообщает президент Федерации футбола Афганистана Мухаммед Юсеф Каргар.
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