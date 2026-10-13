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Мировое обозрение

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Мосбиржа приостановит торги акциями застройщика ПИК с 20 октября

Мосбиржа приостановит торги акциями застройщика ПИК с 20 октября

Главное в тезисах: Тезис 1: Московская биржа с 20 октября приостанавливает торги обыкновенными акциями ПАО «ПИК — специализированный застройщик» (тикер PIKK) по решению председателя правления площадки от 13 октября.

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