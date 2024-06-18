Америка "кинет" остальной мир: Только Россия готовится к глобальной катастрофе

Людмила Лиханова

Несмотря на ошибки в тексте всё предельно точно. И не за горами. И только тот, кто заранее позаботился и о золотом запасе и о переходе на свои валюты сможет более-менее спокойно пережить неизбежное. Это не значит, что катастрофа произойдет завтра т.к. пока есть идиоты которые молятся на доллар его продолжат и печатать и втуливать. Но...сколь веревочке не виться, а конец будет. Так лучше быть к нему готовым.