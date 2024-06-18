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Америка "кинет" остальной мир: Только Россия готовится к глобальной катастрофе

Америка "кинет" остальной мир: Только Россия готовится к глобальной катастрофе

Америка нуждается в форс-мажоре, который позволит ей избавиться от непосильных долгов. Угрозу же чувствует только президент России Владимир Путин.

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Комментарии
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Марина Козуб
Сибирь осваивать могут приехать американцы,которые честно хотят быть гражданами России, облагораживать, просторы России и хранить её, как свою вторую родную родину.
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13 час.
Людмила Лиханова
Несмотря на ошибки в тексте всё предельно точно. И не за горами. И только тот, кто заранее позаботился и о золотом запасе и о переходе на свои валюты сможет более-менее спокойно пережить неизбежное. Это не значит, что катастрофа произойдет завтра т.к. пока есть идиоты которые молятся на доллар его продолжат и печатать и втуливать. Но...сколь веревочке не виться, а конец будет. Так лучше быть к нему готовым.
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12 час.
сР
сергей Русский
этому автору похоже кол нужно ставить за правописание неуч букварь скурил
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8 час.

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