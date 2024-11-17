Мраморный бюст Бушардона может быть продан за 3 млн долларов

Окружной комитет Инвергордона, небольшого городка в центральной Шотландии, решил продать мраморный бюст, созданный французским художником Эдме Бушардоном (1728), который четверть века назад подпирал открытую дверь склада, сообщает artnews.
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