Премьер-министр Канады может опубликовать список проживающих в стране нацистских преступников

После Второй мировой войны очень многие из бывших нацистов внезапно стали канадцами. В 80-х годах прошлого столетия изучением данного вопроса занималась комиссия Жюля Дешена, архивы которой сегодня намерены внимательно изучить канадские власти.
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